Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над московским ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России со счётом 1:0.

«У Литвинова прекрасный удар. В Оренбурге он забил похожий мяч. На тренировках ребятам, и Литвинову в частности, нравится исполнять такие удары из‑за пределов штрафной. Нам повезло, что он забил. Думаю, что в первом тайме мы играли лучше, было минимум два‑три опасных момента, чтобы забивать ещё и закрывать игру, но, к сожалению, нам этого не удалось сделать.

Уже после перерыва было понятно, что ЦСКА будет давить — им нужно было идти в атаку. Они создали хорошие моменты, но Максименко выручил нас. Мы тоже создавали моменты, нам нужно было сохранить результат, и мы добились этого», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Автором единственного гола на 10‑й минуте стал Руслан Литвинов. Соперник «Спартака» по Суперфиналу Кубка России станет известен после ответного матча «Краснодар» — «Динамо» (Москва), который состоится завтра, 7 апреля.

Финал пройдёт 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».