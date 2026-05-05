КДК РФС присудил «Уфе» техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск».

«Решение принято в связи с неявкой уфимской команды на матч 32-го тура в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта в Уфе по причине БПЛА.

Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов», — написано в заявлении «Уфы».

Ранее «Уфа» предупредила, что не может вылететь из-за перекрытия воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА.

«СКА-Хабаровск» идет 14-м в таблице, набрав 35 очков. У «Уфы» 31 балл и 15-е место.