Защитник мюнхенской «Баварии» Джонатан Та поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Я очень жду эту игру. Ты ещё более напряжён и сосредоточен. Но предвкушение перевешивает всё остальное, особенно после того, как мы прошли первый матч. Это будет очень весело. Для меня важно не забывать, зачем я начал играть в футбол — это про удовольствие и страсть.

Их игроки много двигаются и меняют позиции, точно так же, как и мы. Самое важное — это то, что мы агрессивны и вступаем в борьбу. Мы должны выигрывать дуэли и вторые мячи, делать все, чтобы избежать контратак», — приводит слова Та Bayern & Germany.

Ответная игра между «Баварией» и ПСЖ состоится завтра, 6-го мая в 22:00 мск.