Пресс-служба «Краснодара» объявила Жубала лучшим игроком команды в апреле.

32-летний бразильский защитник сыграл пять матчей в прошедшем месяце. В этих играх он забил два гола: один в матче РПЛ против «Балтики», который завершился вничью 2:2, и другой в игре против «Спартака», где «быки» победили со счетом 2:1.

В голосовании за звание лучшего игрока месяца Жубал набрал 27,38 процента голосов. Второе место занял нападающий Джон Кордоба, получивший 22,78 процента, а третье — полузащитник Никита Кривцов, который набрал 14,33 процента.

Жубал присоединился к «Краснодару» в июле 2025 года. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей во всех соревнованиях и забил три гола. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2027 года.