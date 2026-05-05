Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе судейства в концовке нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

«Не надо обращать внимания на разговоры о том, кому благоволят судьи — "Краснодару" или "Зениту". Я вообще не могу понять, кому они благоволят, они явно делают много ошибок. Многие пенальти не совсем очевидны. Но я не вижу, чтобы кому-то из команд отдавалось предпочтение.

На мой взгляд, все назначаемые одиннадцатиметровые должны быть явными и понятными для зрителей на трибунах. А то что это такое: чиркнет мяч по пальцу, мяч даже не изменяет направления полета, а пенальти назначается.

В некоторых действиях судей нет никакой логики. И хотя я был за введение ВАР, после внедрения этой системы уровень судейства в нашем футболе стал ниже», — сказал Семин «РИА Новости».

После 28-и туров «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ с 63 очками в активе. «Зенит» занимает 2-е место с 62 баллами.