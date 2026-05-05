Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри резко высказался о решении перенести время римского дерби против «Ромы» в рамках Серии А, раскритиковав руководство итальянского футбола.

Матч 37-го тура, который состоится 17 мая, был перенесён на 12:30 по местному времени из-за проведения в Риме финала теннисного турнира серии «Мастерс».

Сарри назвал такое решение неуважением к клубам и болельщикам, заявив, что подобные вещи недопустимы.

«Время дерби в 12:30 — это оскорбление для Рима, клубов и болельщиков. Кто-то должен за это ответить. Если те, кто составляет календарь, не понимают этого, они должны уйти в отставку», — приводит слова Сарри журналист Николо Скира.

После 35 туров «Лацио» занимает восьмое место в таблице Серии А с 51 очком, а «Рома» (64) располагается на пятой позиции.