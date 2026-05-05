Российский вратарь Матвей Сафонов получил место в заявке «ПСЖ» на второй матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Кроме Сафонова, в списке игроков на ответную игру значатся защитник Илья Забарный и нападающий Хвича Кварацхелия.

Первый поединок, прошедший в Париже, завершился победой «ПСЖ» с результатом 5:4. Вторая встреча состоится 6 мая в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

В последнем туре Лиги 1 против «Лорьяна» Сафонов не участвовал, и его заменил Ренато Марин. Тот матч завершился вничью — 2:2. Из-за отсутствия Сафонова его серия из 19 подряд матчей в стартовом составе «ПСЖ» была прервана.