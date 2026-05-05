«Манчестер Юнайтед» планирует выделить 175 миллионов евро на покупку трех полузащитников. Из этой суммы 93 миллиона будут направлены на немедленную замену Каземиро, который завершит свою карьеру в клубе по завершении сезона. Об этом информирует Daily Mail.

Согласно источнику, основным кандидатом на замену Каземиро является полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба, приобретение которого может обойтись в 80 миллионов евро.

Вторым трансфером «красные дьяволы» намерены найти замену Мануэлю Угарте. Для этого клуб готов потратить 47 миллионов евро. Среди возможных кандидатов на эту позицию — Матеуш Фернандеш из «Вест Хэма», а также Алекс Скотт и Тайлер Адамс из «Борнмута».

Дополнительно «Манчестер Юнайтед» выделил около 23 миллионов евро на покупку третьего полузащитника для укрепления резервного состава. В этом качестве рассматривается Шей Чарльз из «Саутгемптона».