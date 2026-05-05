Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон вновь раскритиковал действия нынешнего руководства мадридского клуба, заявив, что решение об увольнении Хаби Алонсо было ошибочным.

По словам Кальдерона, Флорентино Перес также допустил неправильный шаг, встав на сторону Винисиуса Жуниора в его конфликте с тренером.

«Решение расстаться с Хаби Алонсо было ошибкой. Перес не должен был поддерживать Винисиуса в его конфликте с тренером», — приводит слова Кальдерона Sport.es.

Ранее сообщалось о напряжённой ситуации внутри команды между Алонсо и Винисиусом. По информации СМИ, бразильский нападающий даже рассматривал возможность ухода из клуба в случае сохранения испанца на посту главного тренера, после чего руководство приняло решение об отставке специалиста.