Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассматривается в числе ключевых кандидатов на пост наставника мадридского «Реала».

По информации TeamTalk, испанский специалист включён в шорт-лист «королевского клуба», который уже ведёт поиск нового тренера на следующий сезон. Отмечается, что сам Эмери открыт к варианту с переездом в Мадрид.

Сейчас испанец работает в Бирмингеме, где возглавляет «Астон Виллу» с 2022 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Также в СМИ фигурируют и другие претенденты на пост главного тренера «Реала» — Лионель Скалони, Жозе Моуринью и Юрген Клопп.

На данный момент командой временно руководит Альваро Арбелоа, который занял этот пост в январе после ухода Хаби Алонсо.