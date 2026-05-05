Защитник «Зенита» Ваня Дркушич отметил уверенность форварда питерского клуба Александра Соболева.

В нынешнем сезоне Соболев отыграл за сине-бело-голубых 36 встреч, забил 12 мячей и сделал три ассиста.

«Саша очень хорошо играет во второй части чемпионата. Для каждого нападающего очень важна самоуверенность, когда форвард забивает, самоуверенность растет.

Соболев — уверен в себе, это видно на поле, он хорошо играет. Когда не забивает, он тоже очень полезен команде в обороне и атаке. Он молодец!» — сказал Дркушич «Матч ТВ».

«Зенит» с 62 очками идет вторым в таблице РПЛ после 28 встреч.