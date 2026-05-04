Российский тренер Сергей Юран высказался про отставку наставника московского ЦСКА Фабио Челестини, которая произошла в понедельник, 4 мая.

«Уже давно говорил, что иностранцы нам не помощники. Посмотрите турнирную таблицу: там первые три места — команды с российскими тренерами.

Иностранцы не готовы к нашей зимней паузе. Сколько мы еще будем на эти грабли наступать? Зарубежные тренеры не так отдаются результату. Я десять лет играл в Европе и знаю это. Был у них уже такой же — Николич. Обещал бороться за чемпионство и ушел через две недели после этого», — сказал Юран «СЭ».

Армейцы набрали 45 очков в 28 встречах чемпионата России-2025/26. В таблице ЦСКА находится на шестой строчке.

6 мая ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.