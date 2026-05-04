Экс-игрок ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящей чемпионской гонки в РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«"Краснодар" ещё нельзя назвать чемпионом. У них впереди непростые матчи: "Динамо" московское на выезде и "Оренбург" дома. Если с "Оренбургом" может быть ещё полегче, то "Динамо" — это уже не подарок, команда, которую ни в коем случае не устраивает место в турнирной таблице, в котором они сейчас находятся. Поэтому я думаю, борьба будет продолжаться до самого последнего матча в РПЛ.

Для меня было ожидаемо, что "быки" продолжат борьбу за чемпионство, и то, что они будут пытаться повторить этот успех, было очевидно. Они сохранили команду, при этом сделали несколько точечных усилений, поэтому их амбиции были очевидны. Сейчас наш чемпионат не настолько популярен, как был раньше. Но на данный момент есть интерес в чемпионской гонке, есть некая интрига, за которой интересно наблюдать. Что касается "Краснодара", логично, что они держатся на своих лидерах — любая команда держится на своих лидерах. Если убрать Сперцяна и Кордобу — рассыпется ли команда? Не совсем корректно это говорить. Будет видно. Но то, что у команды не такая длинная скамейка, как у того же "Зенита", — это факт», — цитирует Таранова «Советский спорт».

«Краснодар» с 63 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 62 баллами занимает второе место за два тура до окончания сезона.