Руководство «Наполи» рассматривает вариант продажи нападающего Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Николо Скиры, неаполитанский клуб готов расстаться с 32-летним бельгийцем и рассчитывает выручить за него около 10 млн евро. Отмечается, что футболист может покинуть Италию уже ближайшим летом.

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном возвращении Лукаку в Англию, однако на данный момент конкретный интерес к форварду проявляют лишь клубы из Турции и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне нападающий провёл пять матчей в чемпионате Италии за «Наполи» и забил один гол. Ранее в карьере он выступал за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Рому» и другие клубы.