Футбольный агент Анатолий Николаев поделился своими мыслями о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского ЦСКА. 4 мая ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини, расторгнув контракт по взаимному согласию.

«Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было. Да и сам клуб сейчас сосредоточен на подготовке к матчу со "Спартаком" в Кубке России, так что на данный момент обсуждать нечего. Но работать в России Личка готов», — заявил агент в интервью «Чемпионату».

Марцел Личка ранее работал в России в качестве главного тренера в «Оренбурге» (2020–2023) и «Динамо» (2023–2025). Перед этим он возглавлял турецкий «Фатих Карагюмрюк», откуда ушёл в октябре прошлого года.