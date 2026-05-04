Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал досрочное завоевание золотых медалей в Серии А.

Аргентинец отметил, что команда испытывает большое счастье, несмотря на непростой сезон. По его словам, «Интеру» важно не останавливаться на достигнутом и продолжать прогрессировать, ведь после победы главная задача — становиться ещё сильнее.

«Меня впечатляет единство этой команды. Тренер хорошо поработал. Киву сделал так, что каждый чувствовал себя вовлечённым», — сказал Мартинес DAZN.

Напомним, миланский клуб под руководством Киву досрочно выиграл чемпионат Италии-2025/26.