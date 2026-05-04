«Интер Майами» продолжает переговоры по возможному переходу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний бразилец не планирует продлевать соглашение с английским клубом и намерен покинуть команду летом 2026 года в статусе свободного агента. Отмечается, что вариант продолжения карьеры в МЛС вызывает у него серьёзный интерес.

При этом подчёркивается, что переговоры между сторонами продолжаются, однако у игрока есть и другие предложения помимо варианта с клубом из Майами.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провёл 34 матча, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.