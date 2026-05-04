Московский ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Игдисамова исполняющим обязанности главного тренера команды.

Решение принято после отставки швейцарского специалиста Фабио Челестини, о которой клуб сообщил накануне. Игдисамов ранее вошёл в тренерский штаб основной команды армейцев, а до этого работал с молодёжным составом ЦСКА.

На данный момент красно-синие занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда не побеждает в чемпионате на протяжении пяти матчей — три встречи завершились вничью и две поражением.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Пари НН». Встреча состоится 11 мая. 6 мая красно-синие сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.