В матче 35-го тура итальянской Серии А « Лацио » на выезде победил « Кремонезе » со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре хозяева усилиями Федерико Бонаццоли на 29-й минуте. Римляне сравняли результат на 53-й минуте благодаря голу Густава Исаксена, а вырвали победу уже на 90+2-й минуте, когда отличился Тиджани Нослин.
Результат матча
КремонезеКремона1:2ЛациоРим
1:0 Федерико Бонаццоли 29' 1:1 Густав Исаксен 53' 1:2 Тейянни Нослин 90+2'
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто (Маттео Бьянкетти 21'), Себастьяно Луперто, Джузеппе Пеццелла, Романо Флориани Муссолини (Томмазо Барбьери 68'), Филиппо Терраччано, Юссеф Мале, Альберто Грасси (Мартин Пайеро 61'), Алессио Дзербин (Варрен Бондо 61'), Федерико Бонаццоли, Антонио Санабрия (Джейми Варди 61')
Лацио: Нуну Тавареш, Алессио Романьоли, Оливер Провстгор, Маттиа Цаканьи, Густав Исаксен (Булайе Диа 81'), Кеннет Тейлор (Фисайо Деле-Баширу 71'), Патрисио Габбарон (Тейянни Нослин 46'), Тома Башич, Адам Марушич, Дэниел Мальдини (Николо Ровелла 46'), Edoardo Motta
Жёлтые карточки: Томмазо Барбьери 76' — Оливер Провстгор 40', Нуну Тавареш 88'
«Лацио» с 51 очком в активе поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Кремонезе» (28) — 18-й.