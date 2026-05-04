В матче 35-го тура итальянской Серии А « Лацио » на выезде победил « Кремонезе » со счетом 2:1.

Открыли счет в этой игре хозяева усилиями Федерико Бонаццоли на 29-й минуте. Римляне сравняли результат на 53-й минуте благодаря голу Густава Исаксена, а вырвали победу уже на 90+2-й минуте, когда отличился Тиджани Нослин.

Результат матча Кремонезе Кремона 1:2 Лацио Рим 1:0 Федерико Бонаццоли 29' 1:1 Густав Исаксен 53' 1:2 Тейянни Нослин 90+2' Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто ( Маттео Бьянкетти 21' ), Себастьяно Луперто, Джузеппе Пеццелла, Романо Флориани Муссолини ( Томмазо Барбьери 68' ), Филиппо Терраччано, Юссеф Мале, Альберто Грасси ( Мартин Пайеро 61' ), Алессио Дзербин ( Варрен Бондо 61' ), Федерико Бонаццоли, Антонио Санабрия ( Джейми Варди 61' ) Лацио: Нуну Тавареш, Алессио Романьоли, Оливер Провстгор, Маттиа Цаканьи, Густав Исаксен ( Булайе Диа 81' ), Кеннет Тейлор ( Фисайо Деле-Баширу 71' ), Патрисио Габбарон ( Тейянни Нослин 46' ), Тома Башич, Адам Марушич, Дэниел Мальдини ( Николо Ровелла 46' ), Edoardo Motta Жёлтые карточки: Томмазо Барбьери 76' — Оливер Провстгор 40', Нуну Тавареш 88'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 4 Удары мимо 4 42 Владение мячом 58 3 Угловые удары 3 1 Офсайды 4 16 Фолы 13

«Лацио» с 51 очком в активе поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Кремонезе» (28) — 18-й.