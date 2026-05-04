Представитель защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев высказался о будущем футболиста, права на которого принадлежат «Спартаку».
«Естественно, мы работаем над вариантами перехода, но пока говорить об этом предметно рановато.
Не хочу сейчас конкретизировать, потому что ряд клубов заинтересованы в футболисте, но, чтобы говорить что‑то более подробное, надо чуть‑чуть подождать.
"Крылья Советов"? Да, "Крылья" тоже заинтересованы в нем», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».
В текущем сезоне 30-летний Чернов провел 22 матча, в которых забил два мяча