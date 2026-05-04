Представитель защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев высказался о будущем футболиста, права на которого принадлежат «Спартаку».

Никита Чернов globallookpress.com

«Естественно, мы работаем над вариантами перехода, но пока говорить об этом предметно рановато.

Не хочу сейчас конкретизировать, потому что ряд клубов заинтересованы в футболисте, но, чтобы говорить что‑то более подробное, надо чуть‑чуть подождать.

"Крылья Советов"? Да, "Крылья" тоже заинтересованы в нем», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 30-летний Чернов провел 22 матча, в которых забил два мяча