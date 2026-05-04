Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался о поражении своей команды в матче 32-го тура российской Первой лиги против «Шинника» (0:1).

«Что-то себе "привезли", что-то сами не забили. Тяжело было вскрывать оборону "Шинника". Моменты были, но, к сожалению, нам не удалось забить. Матч мы этот проиграли.

Насчёт прямого выхода в РПЛ тяжело говорить, хотя мы будем пытаться бороться. Что касается матча: "Шинник" — очень хорошая команда, очень организованно обороняется, последние девять матчей не проигрывает, поэтому с ними не бывает легко. Считаю, что неплохо играли первый тайм, но с такой командой, когда пропускаешь первым, к сожалению, потом тяжело забить», — приводит слова Березуцкого телеграм-канал клуба.

После этого матча «Урал» занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 58-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против КАМАЗа 11-го мая.