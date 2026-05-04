Вратарь «Зенита» Денис Адамов подвел итоги матча 28-го тура РПЛ с московским ЦСКА. В воскресенье питерский клуб победил в Москве со счетом 3:1.

«Игра складывалась тяжело, с первых минут все шло непросто. Мы рады, что сумели переломить ход встречи.

В раздевалке уже после игры шутили: иногда нужно пропустить, чтобы команда проснулась. В данном случае так и вышло. Поначалу, минут десять чувствовали себя немного не в своей тарелке — возможно, сказался фактор выездной игры. Хорошо, что болельщики нас здорово поддерживали.

С каким бы счетом ты ни уступал, всегда нужно верить в победу. Без этого не выиграешь. В игре с ЦСКА, как, впрочем, и всегда, мы верили, в итоге взяли три очка», — цитирует Адамова «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 62 очка и находится на второй строчке в таблице РПЛ, отставая на один балл от лидирующего «Краснодара».