Форвард московского «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест, об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, наказание футболиста может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания срока контракта форварда со «Спартаком».

РУСАДА удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста и он сможет закончить сезон без ограничений.

Форвард уже успел выпустить заявление, в котором подтвердил положительную допинг-пробу и выразил намерение доказать свою полную невиновность

В июле 2025 года Заболотный перешел в «Спартак». В нынешнем сезоне форвард провёл в составе красно‑белых 16 матчей во всех турнирах, не забил голов и отдал одну результативную передачу.