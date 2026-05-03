«Вильярреал» впервые в своей истории примет участие в двух розыгрышах Лиги чемпионов УЕФА подряд.

Команда завоевала право выступить в общем этапе главного клубного турнира Европы, одержав победу над «Леванте» со счетом 5:1 в 34-м туре Ла Лиги.

Под руководством Марселино Тораля команда занимает третье место в таблице с 68 очками, опережая идущий пятым «Бетис» на 18 баллов. У «Бетиса» осталось пять матчей до конца сезона. Таким образом, «Вильярреал» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

В текущем сезоне клуб из Кастельона уже выступал на общем этапе Лиги чемпионов, но набрал всего одно очко за восемь матчей, заняв предпоследнее, 35-е место в таблице и не выйдя в плей-офф.