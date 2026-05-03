Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал последние результаты черноморского клуба.

ФК «Сочи»

«Были проблемы внутри коллектива, и именно когда ситуация дошла до определённого предела, те разногласия, которые были внутри команды, отошли на второй план.  Соответственно, команда в последних играх выглядит по-другому: в первую очередь изменилось их отношение к делу на футбольном поле.

Изменилось отношение футболистов к делу.  Главный тренер говорил о разговоре, и в этом ключе произошли определённые изменения: команда начала больше доигрывать в некоторых эпизодах.  Поэтому и результат пошёл.  Но, к сожалению, как бы это ни оказалось слишком поздно», — цитирует Точилина «Советский спорт».

«Сочи» одержал четыре победы в последних пяти матчах.  Южане с 21 баллом по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице, но отстает от 14-го места всего на три очка.