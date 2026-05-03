В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на выезде победил «Санкт-Паули» со счетом 2:1.

Открыли счет гости в этой игре уже на 6-й минуте благодаря голу Филлипа Титца, а удвоили преимущество футболисты из Майнца на 40-й минуте усилиями Мвене Мвене.

«Санкт-Паули» смог отыграть только один мяч. На 87-й минуте отличился Абдулие Сисей.

Результат матча Санкт-Паули Гамбург 1:2 Майнц Майнц 0:1 Филлип Тиц 6' 0:2 Филипп Мвене 40' 1:2 Абдули Сисей 87' Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Аркадиуш Пырка, Ларс Рицка ( Адам Дзвигала 46' ), Джексон Ирвайн ( Матиас Расмуссен 84' ), Эрик Смит ( Абдули Сисей 66' ), Данель Синани ( Коннор Меткалф 46' ), Джоэл Чима Фудзит, Андреа Унтонджи ( Мартин Каарс 66' ), Tomoya Ando Майнц: Даниэль Батц, Филипп Мвене, Сильван Видмер ( Антони Каси 77' ), Стефан Пош, Данни да Коста, Надим Амири ( Нельсон Вайпер 84' ), Кайсю Сано, Пауль Небель, Шеральдо Бекер ( Арминдо Зиб 72' ), Филлип Тиц ( Леннард Малоуни 84' ), Kacper Potulski ( Доминик Кор 76' ) Жёлтые карточки: Карол Метс 89' — Даниэль Батц 69'

Статистика матча 2 Удары в створ 6 5 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 7 Угловые удары 6 1 Офсайды 3 8 Фолы 8

«Майнц» набрал 37 очков и идет на 10-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, «Санкт-Паули» с 26 баллами остался 16-м.