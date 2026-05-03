В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на выезде победил «Санкт-Паули» со счетом 2:1.
Открыли счет гости в этой игре уже на 6-й минуте благодаря голу Филлипа Титца, а удвоили преимущество футболисты из Майнца на 40-й минуте усилиями Мвене Мвене.
«Санкт-Паули» смог отыграть только один мяч. На 87-й минуте отличился Абдулие Сисей.
Результат матча
Санкт-ПаулиГамбург1:2МайнцМайнц
0:1 Филлип Тиц 6' 0:2 Филипп Мвене 40' 1:2 Абдули Сисей 87'
Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Аркадиуш Пырка, Ларс Рицка (Адам Дзвигала 46'), Джексон Ирвайн (Матиас Расмуссен 84'), Эрик Смит (Абдули Сисей 66'), Данель Синани (Коннор Меткалф 46'), Джоэл Чима Фудзит, Андреа Унтонджи (Мартин Каарс 66'), Tomoya Ando
Майнц: Даниэль Батц, Филипп Мвене, Сильван Видмер (Антони Каси 77'), Стефан Пош, Данни да Коста, Надим Амири (Нельсон Вайпер 84'), Кайсю Сано, Пауль Небель, Шеральдо Бекер (Арминдо Зиб 72'), Филлип Тиц (Леннард Малоуни 84'), Kacper Potulski (Доминик Кор 76')
Жёлтые карточки: Карол Метс 89' — Даниэль Батц 69'
«Майнц» набрал 37 очков и идет на 10-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, «Санкт-Паули» с 26 баллами остался 16-м.