Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 между «Сочи» и «Оренбургом». Победу со счетом 3:1 одержал «Сочи».

Первый гол забил полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов на старте встречи. На 33-й минуте он удвоил преимущество своей команды, а на 67-й — сделал хет-трик. Однако на 69-й минуте нападающий «Оренбурга» Алешандре Жезус сократил отставание до одного мяча.

После 28 туров «Сочи» заработал 21 очко и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Оренбург», имея в активе 26 очков, занимает 13-ю позицию.