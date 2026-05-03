«Челси» уведомил «Барселону» через посредников, что не планирует продавать нападающего Жоао Педро в ближайшее лето.

В клубе считают, что на рынке нет подходящей замены для 24-летнего игрока по аналогичной цене, как сообщает бразильская редакция ESPN. Ранее Sport.es писал, что «Барселона» рассматривает Педро как альтернативу форварду «Атлетико» Хулиану Альваресу.

По данным ESPN, Педро пока не думает о переходе из «Челси» и сосредоточен на доигрывании сезона в лондонском клубе, а также на подготовке к чемпионату мира.

В текущем сезоне нападающий провёл 46 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и отдав девять результативных передач. Его контракт с «Челси» действует до лета 2033 года.