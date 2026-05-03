Защитник «Зенита» Ванья Дркушич прокомментировал изменения в поведении нападающего команды Александра Соболева после его заявления о том, что он больше не собирается играть роль «хорошего мальчика». Эти слова форвард произнёс после матча четвертьфинала Пути регионов Кубка России против «Балтики» (1:0), в котором он стал автором единственного гола.

Отвечая на вопрос о том, как изменилась игра и характер Соболева после этого заявления, Дркушич с иронией отметил его результативность.

«После этого он стал забивать (смеётся). А как человек — никак не изменился», — сказал защитник «Чемпионату».

Ранее «Зенит» в матче РПЛ в гостях обыграл ЦСКА со счетом 3:1.