Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе «Зенита» в матче с ЦСКА (3:1).

«Думал, что ЦСКА получше выступит, но похоже они настраиваются на Кубок и эту игру провели не очень. "Зенит" был хорош, еще были моменты, которые могли забить. А ЦСКА выглядел не очень. Где‑то из‑за настроя, где‑то из‑за того, что не знают, как играть. Но теперь остается Кубок.

Кубковый матч со "Спартаком"? "Спартак", конечно, не "Зенит", но там хорошее нападение, которое будет стараться проявить себя и забить. Поэтому ЦСКА придется сложно, учитывая, какие были ошибки в обороне в этой игре. Если такие же будут со "Спартаком", то ЦСКА ждать нечего. Но это кубковая игра и кубковый характер, думаю, там можно хорошо выступить», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 62 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА с 45 баллами по-прежнему на шестой строчке.