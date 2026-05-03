Экс-футболист Александр Бубнов высказался по поводу победы «Рубина» над «Балтикой» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ. Эксперт отметил, что предсказывал успех казанской команды.

«Перед игрой я говорил, что "Рубин" не проиграет "Балтике", даже в гостях в Калининграде. По моему мнению, казанская команда более техничная и разнообразная в комбинационном плане, не такая прямолинейная, как хозяева. Плюс в физической борьбе, которую навязывает "Балтика" всем соперникам, "Рубин" точно не уступит.

Я предсказывал жесткую борьбу с большим количеством фолов, желтых карточек и возможной красной. Все именно так и произошло — полно горчичников с обеих сторон, удаление было. Нельзя не отметить, что у "Рубина" есть настоящий бомбардир Даку, который и решил исход встречи.

Даку классно забил со стандарта — это уровень. Я считаю, что "Рубин" ни в чем не уступил "Балтике" и в целом заслуженно победил. Это очевидно, что казанцы показали более качественный футбол и реализовали свои преимущества», — написал Бубнов в телеграм-канале.