Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе «Зенита» в матче против ЦСКА (3:1).

«Зенит в этом матче был очевидным фаворитом, играя практически оптимальным составом против ослабленного ЦСКА. У армейцев серьёзные потери, плохой психологический климат и проблемы с физической готовностью — они не могут играть одинаково от первой до последней минуты. Если ЦСКА хорошо начинает первый тайм, то во втором обязательно проседает, а у "Зенита" наоборот — могут добавить, и добавить прилично.

ЦСКА мог дать бой, но ему нужно было тактически закрыться, играть без номинальных нападающих — выпустить Алвеса и Кармо как атакующих полузащитников, заблокировать среднюю линию "Зенита" и использовать контратаки. Армейцы неплохо начали, на третьей минуте повели после пенальти Облякова, получили фору и могли перестроиться на игру вторым номером. Но если в первом тайме ещё оказывали сопротивление, то во втором "Зенит" прибавил, и ЦСКА не выдержал темп.

"Зенит" забил фирменные голы своих ведущих игроков — Дивеев головой после углового, Энрике классно обыграл на замахах в штрафной и прицельно пробил, Соболев продавил защитника головой после идеальной передачи Глушенкова. Я считаю, что "Зенит" победил на классе, даже не прилагая больших усилий, в отличие от матча с "Локомотивом", где потерял очки. При такой игре ЦСКА даже вничью бы не сыграл — у них не было голевых моментов, кроме пенальти», — написал Бубнов в своем телеграм-канале.

«Зенит» набрал 62 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА с 45 баллами по-прежнему на шестой строчке.