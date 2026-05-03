Менхенгладбахская «Боруссия» одержала победу на своем поле над дортмундскими одноклубниками со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Харис Табакович на 88-й минуте встречи.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах1:0Боруссия ДДортмунд
1:0 Харис Табакович 88'
Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи, Фабио Кьяродия (Кевин Дикс 70'), Джозеф Скалли, Филипп Зандер, Рокко Райтц (Робин Хак 90'), Янник Энгельгардт, Кевин Штёгер (Джованни Рейна 70'), Франк Онора, Харис Табакович (Суто Матино 90'), Wael Mohya (Хуго Болин 65')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон (Карни Чуквуэмека 84'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Серу Гирасси (Салих Озкан 76'), Юлиан Брандт (Ян Коуту 84'), Максимилиан Байер (Даниэль Свенссон 61'), Джоб Беллингем (Фабиу Силва 76'), Марсель Забитцер, Samuele Inacio, Luca Reggiani
Жёлтые карточки: Кевин Штёгер 54', Нико Эльведи 87', Харис Табакович 90+1' — Нико Шлоттербек 56'
«Жеребцы» с 35 баллами поднялись на 11-е место в Бундеслиге и досрочно спаслись от стыковых игр за право играть в высшем дивизионе. «Шмели» с 67 очками по-прежнему вторые в турнирной таблице.