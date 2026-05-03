«Ньюкасл», выступающий в Английской Премьер-лиге, проявляет интерес к приобретению левого защитника итальянского клуба «Милан» — Давиде Бартезаги.

По информации от инсайдера Маттео Моретто, представители английской команды посещали матчи и тренировки «Милана» с целью детально изучить игру молодого футболиста и оценить его перспективы.

На данный момент Бартезаги связан с «Миланом» долгосрочным контрактом, который действует до лета 2030 года. Согласно последним новостям, руководство «Милана» намерено продлить соглашение с игроком ещё на один сезон, до 2031 года, и увеличить его заработную плату.

В текущем сезоне Бартезаги, который выступает за молодежную сборную Италии, забил два гола и отдал одну результативную передачу в 30 играх во всех турнирах.