«Барселона» готовится к чемпионскому параду в понедельник, 4 мая, если «Реал» потерпит поражение в матче 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», сообщает Mundo Deportivo.

Футбольный клуб «Барселона» globallookpress.com

По данным источника, клуб уже подготовил план торжеств. Если «Барселона» математически подтвердит своё чемпионство, праздничный парад на открытом автобусе пройдет в назначенное время. Вероятно, футболисты проедут от стадиона «Спотифай Камп Ноу» до Триумфальной арки, как это было в 2023 и 2025 годах.

После победы над «Осасуной» со счетом 2:1 «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 88 очками. Команда отстаёт от «Реала» на 14 очков. Любое поражение «Реала» сделает каталонцев недосягаемыми.

Матч между «Реалом» и «Эспаньолом» состоится сегодня, 3 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.