«Барселона» готовится к чемпионскому параду в понедельник, 4 мая, если «Реал» потерпит поражение в матче 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, клуб уже подготовил план торжеств. Если «Барселона» математически подтвердит своё чемпионство, праздничный парад на открытом автобусе пройдет в назначенное время. Вероятно, футболисты проедут от стадиона «Спотифай Камп Ноу» до Триумфальной арки, как это было в 2023 и 2025 годах.
После победы над «Осасуной» со счетом 2:1 «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 88 очками. Команда отстаёт от «Реала» на 14 очков. Любое поражение «Реала» сделает каталонцев недосягаемыми.
Матч между «Реалом» и «Эспаньолом» состоится сегодня, 3 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.