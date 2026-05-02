Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Александра Соболева в нынешнем сезоне.

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«Можно ли Соболева назвать Холанном после сегодняшнего матча?  Я не видел, чтобы от него защитники отлетали.  Что забил хороший мяч — безусловно.  Умница.  И в последнее время результативность демонстрирует.  Но невозможно же так, что 25 лет тренируется, а потом потерял качества.  Просто раньше не забивал и все спрашивали, почему Семак его ставил — просто у него есть особенные качества за счет трудолюбия.  Он много двигается, если посмотрите, старается.  Это старание сейчас превратилось в забитые голы.

Все говорят, что он другой.  Но нет, не другой.  Просто нападающему надо забивать.  Статистика влияет.  Он как старался, так и старается.  Так у многих игроков.  Бывает такое, что не идет или не получается.  Сейчас иначе, есть результативность.  Пришли голы.  Это заслуга его труда», — сказал Семак «Матч ТВ».

    • В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 26 матчей в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи.