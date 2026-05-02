Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Александра Соболева в нынешнем сезоне.

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«Можно ли Соболева назвать Холанном после сегодняшнего матча? Я не видел, чтобы от него защитники отлетали. Что забил хороший мяч — безусловно. Умница. И в последнее время результативность демонстрирует. Но невозможно же так, что 25 лет тренируется, а потом потерял качества. Просто раньше не забивал и все спрашивали, почему Семак его ставил — просто у него есть особенные качества за счет трудолюбия. Он много двигается, если посмотрите, старается. Это старание сейчас превратилось в забитые голы.

Все говорят, что он другой. Но нет, не другой. Просто нападающему надо забивать. Статистика влияет. Он как старался, так и старается. Так у многих игроков. Бывает такое, что не идет или не получается. Сейчас иначе, есть результативность. Пришли голы. Это заслуга его труда», — сказал Семак «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 26 матчей в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи.