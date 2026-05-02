Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, выступающий за «Барселону» на правах аренды, может уже летом вновь оказаться в АПЛ.

Как сообщает BBC, интерес к 28-летнему форварду проявляет лондонский «Тоттенхэм». Руководство клуба внимательно следит за выступлениями английского футболиста, который проводит достаточно успешный сезон в составе каталонской команды.

По данным источника, «Барселона» не намерена активировать опцию полноценного выкупа игрока. После завершения аренды Рашфорд вернется в расположение «Манчестер Юнайтед», где и будет решаться его дальнейшее будущее.

Отмечается, что «Тоттенхэм» может предпринять попытку подписать форварда при условии сохранения места в АПЛ на следующий сезон.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Рашфорд принял участие в 28 матчах за «Барселону». За это время английский нападающий записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.