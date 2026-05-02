«ПСЖ» на своем поле сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 32-го тура Лиги 1 — 2:2.
Голами в составе хозяев отметились Ибраима Мбайе (6') и Уоррен Заир-Эмери (62'), у гостей отличились по разу Пабло Пажи (12') и Тосин Айегун (78').
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов не был заявлен на этот матч.
1:0 Ибраим Мбайе 6' 1:1 Пабло Пажи 12' 2:1 Уоррен Заир-Эмери 62' 2:2 Тосин Айегун 78'
ПСЖ: Ренато Марин, Педро Фернандес, Лукас Бералдо, Вильян Пачо, Лукас Эрнандес, Сенни Меюлю, Дезире Дуэ (Pierre Mounguengue 75'), Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери 61'), Брэдли Баркола, Ибраим Мбайе (Жоау Невеш 62'), Ли Кан Ин
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Арсен Куасси, Ноа Кадиу, Панос Кацерис (Дарлин Йонгва 79'), Абдулайе Фай, Натаниэль Аджей, Монтассар Тальби, Артур Авом (Жан-Виктор Макенго 73'), Лоран Абергель, Бамба Дьенг (Тосин Айегун 72'), Пабло Пажи
Жёлтая карточка: Лукас Эрнандес 47' (ПСЖ)
«ПСЖ» с 70 очками продолжает лидировать в Лиге 1, «Лорьян» с 42 баллами по-прежнему на девятом месте в турнирной таблице.