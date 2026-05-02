«ПСЖ» на своем поле сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 32-го тура Лиги 1 — 2:2.

Уоррен Заир-Эмери globallookpress.com

Голами в составе хозяев отметились Ибраима Мбайе (6') и Уоррен Заир-Эмери (62'), у гостей отличились по разу Пабло Пажи (12') и Тосин Айегун (78').

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов не был заявлен на этот матч.

Результат матча

ПСЖПарижПСЖ2:2ЛорьянЛорьянЛорьян
1:0 Ибраим Мбайе 6' 1:1 Пабло Пажи 12' 2:1 Уоррен Заир-Эмери 62' 2:2 Тосин Айегун 78'
ПСЖ:  Ренато Марин,  Педро Фернандес,  Лукас Бералдо,  Вильян Пачо,  Лукас Эрнандес,  Сенни Меюлю,  Дезире Дуэ (Pierre Mounguengue 75'),  Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери 61'),  Брэдли Баркола,  Ибраим Мбайе (Жоау Невеш 62'),  Ли Кан Ин
Лорьян:  Ивон-Ландри Мвого,  Арсен Куасси,  Ноа Кадиу,  Панос Кацерис (Дарлин Йонгва 79'),  Абдулайе Фай,  Натаниэль Аджей,  Монтассар Тальби,  Артур Авом (Жан-Виктор Макенго 73'),  Лоран Абергель,  Бамба Дьенг (Тосин Айегун 72'),  Пабло Пажи
Жёлтая карточка:  Лукас Эрнандес 47' (ПСЖ)

«ПСЖ» с 70 очками продолжает лидировать в Лиге 1, «Лорьян» с 42 баллами по-прежнему на девятом месте в турнирной таблице.