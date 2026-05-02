Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о проблемах «Балтики» в последних турах РПЛ.

«Что происходит с "Балтикой": не хватает травмированных лидеров, кончился фарт? Все в совокупности: и фарт закончился, и отсутствие одного из лучших бомбардиров чемпионата Хиля, и основного вратаря Бориско. На этих двух футболистах "Балтика" держалась, но если команда пытается строить серьезный футбол, такой зависимости быть не должно.

Игра "Балтики" не воодушевляет, биться‑бороться можно год максимум, а потом надо играть в футбол. Биться и бороться получилось полгода, потом все привыкли к этому, даже "Акрон", который борется за выживание, выиграл 1:0. Количество фолов в той игре было 18–5 в пользу "Балтики", в игре с аутсайдером калининградцы минимум 18 минут стояли и сбивали свой темп. Видимо, команду это устраивает. Они всю игру строят на навесах, и с "Рубином" было так же. Хотя после удаления у казанцев начались проблемы.

С надеждами на медали команда Андрея Талалаева прощается? Я изначально не думал, что они смогут оказаться в тройке. Во‑первых, им бы никто не дал подняться так высоко, а во‑вторых, они не заслуживают этого», — сказал Попов «Матч ТВ».

После поражения от «Рубина» (0:1) калининградская команда занимает 5-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе. В следующем поединке «Балтика» сыграет против «Локомотива» 10-го мая.