«Ницца» поделила очки с «Лансом» (1:1) в матче 32-го тура французской Лиги 1.
Гости забили единственный гол на 61-й минуте благодаря голу Аллана Сент-Максимена.
«Ницце» удалось сравнять счет на 84-й минуте, отличился Али Абди.
Результат матча
НиццаНицца1:1ЛансЛанс
0:1 Аллан Сент-Максимен 61' 1:1 Али Абди 84'
Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Абдулай Джума Бах, Kojo Peprah Oppong, Мельвен Бар, Том Луше, Хишем Будауи (Шарль Ванхаутте 90'), Морган Сансон (Салис Абдул-Самед 72'), Софьян Диоп (Kevin Carlos 90'), Мохамед-Али Чо (Исак Янссон 73'), Kail Boudache (Али Абди 73')
Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Самсон Байду, Аллан Сент-Максимен, Флорьян Товен (Рубен Агилар 86'), Адриен Томассон, Мамаду Сангаре, Одсонн Эдуард (Абдалла Сима 77'), Сауд Абдул Хамид, Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки: Абдулай Джума Бах 45', Мельвен Бар 90+1' — Маланг Сарр 27', Флорьян Товен 45', Адриен Томассон 83'
Красная карточка: Сауд Абдул Хамид 82' (Ланс)
После этого матча «Ланс» располагается на 2-й позиции в таблице Лиги 1 с 64 очками в активе. «Ницца» — на 15-й строчке с 31 баллом.