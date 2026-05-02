«Ницца» поделила очки с «Лансом» (1:1) в матче 32-го тура французской Лиги 1.

Гости забили единственный гол на 61-й минуте благодаря голу Аллана Сент-Максимена.

«Ницце» удалось сравнять счет на 84-й минуте, отличился Али Абди.

Результат матча

НиццаНиццаНицца1:1ЛансЛансЛанс
0:1 Аллан Сент-Максимен 61' 1:1 Али Абди 84'
Ницца:  Йеванн Диуф,  Антуан Менди,  Абдулай Джума Бах,  Kojo Peprah Oppong,  Мельвен Бар,  Том Луше,  Хишем Будауи (Шарль Ванхаутте 90'),  Морган Сансон (Салис Абдул-Самед 72'),  Софьян Диоп (Kevin Carlos 90'),  Мохамед-Али Чо (Исак Янссон 73'),  Kail Boudache (Али Абди 73')
Ланс:  Робин Риссер,  Матьё Юдоль,  Маланг Сарр,  Самсон Байду,  Аллан Сент-Максимен,  Флорьян Товен (Рубен Агилар 86'),  Адриен Томассон,  Мамаду Сангаре,  Одсонн Эдуард (Абдалла Сима 77'),  Сауд Абдул Хамид,  Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки:  Абдулай Джума Бах 45',  Мельвен Бар 90+1'  —  Маланг Сарр 27',  Флорьян Товен 45',  Адриен Томассон 83'
Красная карточка:  Сауд Абдул Хамид 82' (Ланс)

После этого матча «Ланс» располагается на 2-й позиции в таблице Лиги 1 с 64 очками в активе.  «Ницца» — на 15-й строчке с 31 баллом.