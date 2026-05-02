Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о матче против «Лорьяна» (2:2).

«Все встречи трудны, но прежде всего я хотел бы отметить игру "Лорьяна". Это команда, которая старается играть, очень смелая команда. Я хотел бы поздравить тренера и его клуб, это было тяжело.

Я думаю, что это матч, который мы заслуживали выиграть. Мы создали достаточно моментов, но дважды попали в каркас ворот. Мы должны это принять, это позор, потому что нам нужны были 3 очка. Это возможность для "Ланса", посмотрим, как он справится», — цитирует Энрике клубная пресс-служба.

«ПСЖ» с 70 очками продолжает лидировать в Лиге 1, «Лорьян» с 42 баллами по-прежнему на девятом месте в турнирной таблице.