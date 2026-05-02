Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о задаче команды по сохранению прописки в элите.

«Мы все в одной лодке. Я то же самое могу сказать: беру ответственность на себя тоже. Мы вместе двигаемся, вместе идем плечом к плечу… Я не скажу, что будет все хорошо, но мы свою задачу выполним.

У меня 100% доверие к нашему тренеру. Надо двигаться дальше. Ответственность все равно будет лежать на мне по всем результатам. Я полностью в этом себе отдаю отчет», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Напомним, что в активе «Динамо» из Махачкалы 24 очка и 14-е место в турнирной таблице РПЛ.