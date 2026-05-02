Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от предстоящей встречи команды с ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

«Я думаю, что глобально у армейцев решающий матч сезона все‑таки в дерби против "Спартака". Мы должны прекрасно понимать, что спортсмен замотивирован выходить, игра тем более против "Зенита". Но думаю, что какая‑то ротация должна быть, хотя у ЦСКА сейчас практически нет той обоймы, которая может конкурировать с "Зенитом".

Мне кажется, что "Зенит" не может допускать осечек сегодня, должен выдавать лучший матч. А мы видим, что по этому сезону Петербургу легче играть с лидерами, нежели чем с командами, которые в середине таблицы или ниже», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Встреча пройдет в сегодня, 2 мая, в Москве, начало игры — в 19:00 мсе.