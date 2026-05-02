Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о потенциально возможной отставке со своего поста.

Фабио Челестини

«Я в своей карьере борюсь и сражаюсь до последнего.  У вас не должно быть сомнений, я никогда не сдамся.  Я могу ошибаться, это да.  Но мы два месяца назад были фаворитами на требл, а сейчас такая ситуация.  Понимаю разочарование болельщиков.  Эта весна плохая по игре и результатам.  Восемь месяцев были фантастическими, два месяца плохие.  Вы разочарованы, и я лично разочарован», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

Напомним, что в настоящий момент ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.