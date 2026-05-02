Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о потенциально возможной отставке со своего поста.

«Я в своей карьере борюсь и сражаюсь до последнего. У вас не должно быть сомнений, я никогда не сдамся. Я могу ошибаться, это да. Но мы два месяца назад были фаворитами на требл, а сейчас такая ситуация. Понимаю разочарование болельщиков. Эта весна плохая по игре и результатам. Восемь месяцев были фантастическими, два месяца плохие. Вы разочарованы, и я лично разочарован», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

Напомним, что в настоящий момент ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.