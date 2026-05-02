«Рубин» одержал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол у казанской команды записал на свой счет Мирлинд Даку на 29-й минуте.

На 77-й минуте игрок «Балтики» Элдар Чивич получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

БалтикаКалининградБалтика0:1РубинРубинКазань
Балтика:  Максим Петров,  Илья Петров,  Lyubakov,  Beveev,  Varatynov,  Andrade,  Gassama,  Civic,  Mendel,  Kovalev,  Offor
Рубин:  Staver,  Lobov,  Teslenko,  Maldonado,  Arroyo Cordoba,  Hodza,  Saavedra,  Nizhegorodov,  Gripshi,  Daku,  Rozhkov

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе.  «Балтика» — на 5-й строчке с 46-ю баллами.