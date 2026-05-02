После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. «Балтика» — на 5-й строчке с 46-ю баллами.

На 77-й минуте игрок «Балтики» Элдар Чивич получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Единственный гол у казанской команды записал на свой счет Мирлинд Даку на 29-й минуте.

«Рубин» одержал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

1.96

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

