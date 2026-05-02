«Рубин» одержал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Единственный гол у казанской команды записал на свой счет Мирлинд Даку на 29-й минуте.
На 77-й минуте игрок «Балтики» Элдар Чивич получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Результат матча
БалтикаКалининград0:1РубинКазань
Балтика: Максим Петров, Илья Петров, Lyubakov, Beveev, Varatynov, Andrade, Gassama, Civic, Mendel, Kovalev, Offor
Рубин: Staver, Lobov, Teslenko, Maldonado, Arroyo Cordoba, Hodza, Saavedra, Nizhegorodov, Gripshi, Daku, Rozhkov
После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. «Балтика» — на 5-й строчке с 46-ю баллами.