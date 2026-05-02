«Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа» (0:0) в матче 35-го тура итальянской Серии А.
За весь матч хозяева нанесли 7 ударов в створ ворот и подали 6 угловых. «Дженоа» дважды угрожал воротам соперника и получил одну желтую карточку.
Результат матча
АталантаБергамо0:0ДженоаГенуя
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини, Берат Джимсити (Исак Хин 57'), Онест Аанор, Давиде Дзаппакоста (Юнус Муса 85'), Мартен де Рон (Марио Пашалич 76'), Никола Залевский, Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич 76'), Джанлука Скамакка (Джакомо Распадори 57'), Никола Крстович
Дженоа: Юстин Бейло, Стефано Сабелли (Аарон Мартин 85'), Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли, Мортен Френнруп, Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан 56'), Витор Оливейра (Патрицио Мазини 86'), Джефф Эхатор (Руслан Малиновский 70'), Микаэль Эллертссон, Alexsandro Amorim de Freitas Filho
Жёлтые карточки: Эдерсон 64' (Аталанта), Никола Крстович 78' (Аталанта)
После этого матча «Аталанта» занимает 7-е место в таблице Серии А с 55-ю очками в активе. «Дженоа» — на 14-й позиции с 40 баллами.