Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

«Я думаю, что у нас и так достаточно топлива в баке. Мы боремся за победу в Премьер-лиге. Это именно то место, где мы и хотели быть. Осталось четыре игры. Мы готовы.

У нас определенно есть психология осажденной крепости. Нам нужно уметь справляться с любой ситуацией, чтобы достичь нашей цели. То, что произошло на днях в Лиге чемпионов, крайне разочаровывает, и теперь нам нужно исправить ситуацию дома.

Но я бы сделал больший упор на проявление той решимости, того желания, того голода и той воли, которые мы показывали на протяжении всего сезона, и даже больше.

Нам осталось сыграть всего четыре матча, и на кону стоит все. Лучше момента и быть не может», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ и сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.