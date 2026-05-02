Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о победе своей команды в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1).

«Если говорить про начало матча, то мы играли в гостях при хорошей поддержке. На все игры настраиваемся одинаково.

Стараемся не смотреть в таблицу и отталкиваться от своей игры», — передает слова Адамова Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 62 очками в активе, опережая «Краснодар» на два балла и имея одну игру в запасе. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Сочи» 10-го мая.