Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассматривается как основной кандидат на пост наставника мадридского «Реала», как сообщает Onda Cero.

Ранее фаворитом на этот пост считался Жозе Моуринью. Однако теперь руководство «Реала» больше склоняется к кандидатуре Нагельсмана. Боссы клуба уверены, что его подход идеально соответствует текущему составу и задачам команды.

Сам Нагельсман проявляет интерес к работе в «Реале». Однако он готов покинуть сборную Германии только по завершении чемпионата мира — 2026.