Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может перейти в «Милан». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Стало известно, что Жезус является главной трансферной целью для руководства «Милана» предстоящим летом. «Россонери» хотят усилить атакующую линию после возвращения в Лигу чемпионов.
Действующее соглашение Жезуса с «Арсеналом» рассчитано до лета 2027-го года. В нынешнем сезоне форвард провел за «канониров» 12 матчей в рамках АПЛ и забил 2 гола.
Ранее сообщалось об интересе «Милана» к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу.