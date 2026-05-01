Ранее сообщалось об интересе «Милана» к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу .

Действующее соглашение Жезуса с «Арсеналом» рассчитано до лета 2027-го года. В нынешнем сезоне форвард провел за «канониров» 12 матчей в рамках АПЛ и забил 2 гола.

Стало известно, что Жезус является главной трансферной целью для руководства «Милана» предстоящим летом. «Россонери» хотят усилить атакующую линию после возвращения в Лигу чемпионов.

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может перейти в «Милан» . Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио .

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

