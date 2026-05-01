Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может перейти в «Милан».  Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Габриэл Жезус globallookpress.com

Стало известно, что Жезус является главной трансферной целью для руководства «Милана» предстоящим летом.  «Россонери» хотят усилить атакующую линию после возвращения в Лигу чемпионов.

Действующее соглашение Жезуса с «Арсеналом» рассчитано до лета 2027-го года.  В нынешнем сезоне форвард провел за «канониров» 12 матчей в рамках АПЛ и забил 2 гола.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу.